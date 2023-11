- Outcast - A New Beginning, le retour de la licence culte !

Publié le Vendredi 17 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

On espère le meilleur

Le premier jeu, sorti en 1997, avait marqué les esprits. Sa suite, Outcast Second Contact, sortie en 2017, n'avait pas tout à fait convaincu... Outcast revient dans un nouvel opus baptisé Outcast - A New Beginning.Le jeu est à nouveau développé par le studio Appeal et sortira en 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est édité par THQ Nordic.L'occasion de découvrir un nouveau monde et de se frotter aux bêtes féroces. Une nouvelle vidéo a été diffusée et met l'accent sur les armes, que l'on pourra upgrader via 24 modules différents, et avec plus de 9000 combinaisons.Même si le dernier jeu n'était pas terrible, on a quand même hâte de retrouver notre ami Cutter Slade dans cette nouvelle aventure.