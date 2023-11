Magic: The Gathering - Les Cavernes Oubliées d'Ixalan est disponible

Publié le Lundi 20 novembre 2023 à 10:00:00 par Théo Valet

Préparez-vous à dépenser sans compter !

Les Dinosaures de l'Empire du Soleil.

Les Pirates en quête de gloire et de richesse de la Coalition des Hardis.

La Légion du Crépuscule qui avance sous couvert d’ombres démoniaques.

Les ondins chamaniques des profondeurs.

, qui permet de transformer les cartes artefact en nouveaux objets puissants en payant du mana et en exilant les composants requis. Découvrir, qui permet aux joueurs d'exiler des cartes du dessus de leur bibliothèque jusqu'à ce qu'ils trouvent une carte non-terrain d'une valeur de mana égale ou inférieure à lancer gratuitement ou à mettre dans leur main.

Je vous en ai parlé il y a quelque temps en disant notamment que c'était l'extension que j'attendais le plus, étant donné qu'elle ramène les dinosaures sur le devant de la scène. Et elle est là !L'extension "Les Cavernes Oubliées d'Ixalan" est désormais disponible avec ces toutes nouvelles cartes et sa petite collaboration avec Jurassic Park pour les 30 ans de la licence.Cette fabuleuse extension vous emmène dans le plan d'Ixalan, un plan dont les mystérieuses cavernes souterraines abritent des trésors et des dangers insoupçonnés. Vous suivrez l'aventure de quatre factions rivales qui s'aventurent dans ces cavernes afin de trouver la source de pouvoir d'Ixalan.Ces 4 factions sont représentées par un deck Commander préconstruit :Qui dit nouvelles cartes, dit nouvelles mécaniques, afin de changer les règles du jeu avec de nouvelles synergies. On retrouve donc :Comme je l'écrivais au début de ce test, le partenariat avec Jurassic Park ajoute pas moins de 26 cartes en lien avec la licence. Elles se trouveront dans certains boosters d'extension, dans tous les boosters collector et dans certains Secret Lair.Pour l'occasion, beaucoup de cartes ont été réimprimées pour être remises au goût du jour, et elles sont magnifiques. Elles sont trouvables dans les boîtes de boosters de draft et de boosters d’extension sous forme de Box Topper non-Premium, et dans les boîtes de boosters collector en traitement Premium.Certaines cartes appelées "Néon de cosmium" sont très rares et se trouveront exclusivement dans les boosters collectors. Elles sont tout simplement magnifiques.L'extension est trouvable en ligne ou dans tout magasin vendant des produits Magic: The Gathering.