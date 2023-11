The Kindeman Remedy : La nonne et le prisonnier

Publié le Mardi 21 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Encore et en gore

Tout juste sorti sur PC, via Steam , The Kindeman Remedy est un jeu de gestion dans laquelle vous allez vous occuper d'une prison. Mais attention, aidé d'une nonne aux motivations diaboliques, vous allez truquer les exécutions, tenter de mener des expériences sur les prisonniers et les corps...Votre but est de trouver un remède universel... et s'il faut sacrifier quelques tueurs en série au passage, pourquoi pas !Torture, mutilations, effets gores sont au coeur du jeu.Le jeu est signé Troglobytes Games et édité par 3D Realms.