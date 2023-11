Final Fantasy VII Rebirth dévoile son histoire

Publié le Lundi 20 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Boarf, on la connait déjà !

Retrouvez Cloud, Barret, Tifa, Aerith et Red XIII après leur fuite de la mégalopole dystopique de Midgar, lancés sur les traces de Séphiroth !Suite attendue de Final Fantasy VII remake, Final Fantasy VII Rebirth sortira sur PS5 le 29 février 2024. Il s'agira de la deuxième partie du projet FF7 lancé par Square Enix. Le troisième opus devrait, quant à lui, sortir en 2026.Les modes Actif et Classique seront disponibles comme dans Final Fantasy VII remake pour permettre aux joueurs de choisir entre des combats dans le style action ou stratégique.Notez que le jeu sera indépendant et ne nécessitera pas le premier opus pour être joué. Vous ne comprendrez rien, certes, mais il ne sera quand même pas nécessaire.