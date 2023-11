- Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections est disponible

Publié le Lundi 20 novembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Ninja Burrito ?

Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections vient de sortir sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC.Le jeu se veut fidèle à l'anime, notamment au niveau ambiance graphique. Le mode histoire se concentre sur le lien entre Naruto et Sasuke.Ce jeu de combat propose plus de 130 personnages doublés en VF, notamment par les doubleurs officiels.On est sur le test.