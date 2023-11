- Persona 5 Tactica est sorti

Publié le Lundi 20 novembre 2023 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Persona rien dit ?

Persona 5 Tactica est désormais disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Windows et Steam. Il est aussi disponible via le Game Pass.Pour rappel, ce RPG tactique dérivé du JRPG Persona 5 et développé par Atlus, se déroule dans un royaume où les habitants sont opprimés. Encerclés par un groupe militaire qui se fait appeler Les Légionnaires, les Voleurs fantômes sont sauvés par une mystérieuse rebelle, Erina, en échange de leur aide...Le jeu est proposé en édition standard digitale à 59,99 €, en édition physique (consoles uniquement) à 59,99 € également, et en édition Deluxe digitale à 79,99 €.