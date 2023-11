Fretless - The Wrath of Riffson, un nouveau RPG musical

Publié le Mardi 21 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mets le son, garçon

Signé Playdigious, éditeur indépendant français de jeux vidéo, Fretless - The Wrath of Riffson est un RPG musical au tour par tour qui sortira en 2024 sur PC.Le jeu vient de s'offrir une démo sur Steam Vous y incarnez un musicien bien décidé à restaurer l'harmonie dans un monde désaccordé et corrompu, aux mains du terrible Rick Riffson, patron de Super Metal Records.A vous de redonner vie au monde avec vos notes et affronter des ennemis à grands coups de riffs de guitare.