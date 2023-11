Tram Simulator Urban Transit vous fait conduire un tram

Publié le Mardi 21 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Votre rêve devient réalité

Tram Simulator Urban Transit est annoncé pour le 5 décembre. Il sortira sur PC via Steam, ainsi que sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et sur l'Epic Games Store au printemps 2024.Le jeu sortira au prix de 19,99 €.Vous trouverez plus de 6 modèles de tramways à conduire et une dizaine de missions en monde histoire. Ajoutez une école de conduite, la possibilité de créer vos lignes et gérer les horaires, des événements aléatoires pendant les trajets... et la possibilité de jouer à 4 en multijoueurs.Allez, avouez que ça vous fait grave rêver.