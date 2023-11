- Wish - Asha et la bonne étoile, découvrez le reportage

Publié le Mardi 21 novembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Wish, Wesh

Décidemment mal choisi, le titre du prochain Disney (en tout cas en version française) sortira le 29 novembre au cinéma. Et il va vous faire chanter. Parce qu'il y a plein de chansons. Et ça a un petit côté "Reine des Neiges". D'ailleurs, c'est la même équipe qui est aux commandes (réalisateur et scénariste).Wish raconte l'histoire d'Asha qui vit dans le royaume de Rosas. Ce Royaume est dirigé par le Roi Magnifico, capable d'exaucer les rêves de son peuple. Sauf qu'en fait, c'est un vrai salopard. Et quand Asha s'en rend compte et qu'une étoile appelée Star tombe du ciel pour l'aider, le Roi Magnifico décide de supprimer Asha.Du suspens, de l'amour, du rire, des gentils très gentils et des méchants très méchants. En attendant, voici un reportage sur le film.