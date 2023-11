Le jeu de café à animaux, Calico, arrive sur PS4 et PS5

Publié le Mercredi 22 novembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ton café, avec ou sans poil ?

Rien de tel que de siroter un capuccino en caressant un raton-laveur, ou boire un expresso en gratouillant les oreilles d'un lapin. Calico est un jeu d'aventure et de simulation qui vous place dans la peau d'un gérant de café à animaux.Outre les deux espèces précitées, vous pourrez croiser des chiens, des renards, des pandas roux et des chats, bien entendu.Déjà disponible sur PC, Nintendo Switch et Xbox Series, Calico arrivera prochainement sur les consoles Playstation 4 et Playstation 5, le 28 novembre prochain.A (re)découvrir en vidéo.