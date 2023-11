Les Trois Mousquetaires – Milady : une nouvelle vidéo

Publié le Mercredi 22 novembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Belle ?

Les Trois Mousquetaires – Milady débarque le 13 décembre au cinéma et une nouvelle bande-annonce a été diffusée. Elle met l'accent sur le personnage de Milady, joué par Eva Green.Il s'agit de la suite du premier film sorti l'année dernière et qui a remporté un bon petit succès. Malgré quelques maladresses ou choix discutables, cette nouvelle adaptation tient bien la route et se montre bien plus intéressante que les précédents ratés - notamment américains - sortis ces dernières années.Un film de Martin Bourboulon avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green et Louis Garrel.