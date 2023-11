(TEST) Let's Sing 2024 (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 22 novembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Va pleuvoir des hallebardes

Il est à nouveau l'heure de faire pleurer les voisins, de faire hurler les enfants, de décoller le papier peint, de faire exploser les tympans et, accessoirement, de s'engueuler en famille.Le karaoké annuel vient de débarquer sur les consoles et cela laisse augurer de bonnes soirées, notamment pour Noël.En attendant, si vous n'avez jamais vu Vincent se déhancher sur du Ava Max ou Sylvain twerker sur la musique de Pocahontas... et bien vous n'avez rien raté du tout.