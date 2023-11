Publié le Mercredi 22 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Il le mérite

Sorti il y a quelques jours, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, RoboCop: Rogue City est un succès. Vous pouvez retrouver notre test ici , d'ailleurs.En tout cas, Nacon n'a pas l'habitude de vendre autant de jeux, puisqu'ils se sont fendus d'un communiqué de presse pour l'annoncer et s'enorgueillir de quelques 435 000 jeux vendus.Comme quoi, quand on se donne les moyens...En tout cas, ce débouchage de Champagne s'accompagne d'une petite vidéo onanique.