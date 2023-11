Make Way, un jeu de courses bordÃ©lique pour dÃ©but dÃ©cembre

Publié le Jeudi 23 novembre 2023 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Chaud ca-chaos

Make Way est un jeu de courses dans lequel les pièces des circuits s'effondrent les unes après les autres. Il est annoncé sur PC, via Steam, pour le 4 décembre. Des versions consoles sont prévues pour début 2024.Les circuits sont à construire vous-même, avec des pièges, des véhicules qui traversent la route, des armes à récupérer, des bonus...Au fil des courses, vous débloquerez de nouvelles pièces et pourrez améliorer vos tracés. Notez que le niveau de destruction sera paramétrable. Le jeu sera vendu 14,99 € seulement.