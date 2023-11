Destroyer: The U-Boat Hunter est version finale le 6 dÃ©cembre

Publié le Jeudi 23 novembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Bateau, sur l'eau...

Sorti il y a environ un an sur PC, via Steam , en accès anticipé, Destroyer : The U-Boat Hunter est annoncé en version finale pour le 6 décembre prochain.Développé par Iron Wolf Studio, édité par Daedalic Entertainment, le jeu vous met aux commandes d'un cuirassé pour aller combattre durant la Seconde Guerre Mondiale.Vous allez découvrir une partie méconnue de cette période : la bataille de l'Atlantique. Combat entre navires, combat contre les sous-marins... A vous de contrer l'offensive des U-boats allemands. Batailles aléatoires, fidélité de la reproduction des bâtiments, 10 postes de combat différents, plus de 300 rapports vocaux vous attendent dans le jeu.