Un teaser pour Always in Mind, une aventure onirique dans le subconscient

Publié le Jeudi 23 novembre 2023 à 10:00:00 par Inès Pouille

Vol au-dessus d'un nid de coucou

Le jeune studio indépendant (et anglais) Inevitable Studios vient de révéler son premier projet de jeu, Always in Mind par le biais d’un teaser. Ce dernier promet une aventure dans le subconscient de son protagoniste, plongé dans un coma à la suite d’un terrible accident aux circonstances obscures.Loin de se focaliser sur cet aspect sombre, la narration se veut onirique, réconfortante et inspirante, cette émotion étant apparemment chère au studio.Naturellement, le contexte du subconscient sera propice à développer une exploration d’un monde étrange et surprenant.On vous invite à faire un tour sur sa page Steam afin de soutenir le projet en le wishlistant, et de rester à l’affût de leurs comptes Twitter, Instagram, Facebook et TikTok.