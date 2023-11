Pro Basketball Manager 2024 disponible sur Steam

Publié le Jeudi 23 novembre 2023 à 10:45:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

Cocorico c'est de chez nous

Amoureux du ballon orange, le dernier opus de la série, Pro Basketball Manager 2024 est sorti sur PC et Mac sur Steam ce mardi 21 Novembre 2023.Vous êtes le coach / manager général de de l'équipe de votre choix, en plus du coaching, vous allez gérer le recrutement, les entraînements, et même le prix des tickets pour assister à vos matchs afin d’avoir plus de fonds possible et ainsi faire grandir votre équipe (ça ou se payer une Rolls à la fin de la saison).Le jeu inclut plus de 170 compétitions jouables avec plus de 15 ligues officiellement sous licences avec les noms logos et photos officiels de leurs équipes. Vous pouvez choisir votre équipe parmi plus de 80 championnats nationaux, dont 14 féminins, répartis sur 60 pays.Soit un total de plus de 2000 équipes, et 50 000 joueur·se·s.