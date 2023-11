- Spirit of the Island – Paradise Edition sort en boîte

Publié le Vendredi 24 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

C'est qui le DJ ?

Déjà disponible en version numérique sur PC, S4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch, le jeu Spirit of the Island débarque en boîboîte sur PS5 et Nintendo Switch. Et pour ceux qui aiment les boîboîtes de jeu, c'est forcément une bonne nouvelle.Le jeu raconte votre histoire, votre voyage initiatique pour passer à l'âge adulte. Vous débarquez sur une île lointaine dans un archipel tropical juste équipé de vos outils. Ce lieu paradisiaque fut autrefois une destination touristique prisée, mais est aujourd'hui à l'abandon.Devinez ce qu'il vous reste à faire ?14 îles vous attendent, en coop si vous le voulez.