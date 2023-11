(TEST) Flashback 2 (PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch)

Publié le Vendredi 24 novembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Une honte, tout simplement

J'avoue avoir longuement hésité pour choisir le sous-titre du test de Flashback 2. Une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de faire dans la sobriété. L'âge, sans doute, qui me rend plus raisonnable.Vous avez donc échappé à "Ce jeu est une merde" écrit en majuscules et à plein d'autres petites phrases amicales, allant de la réclamation d'une torture à base de sauter sur les doigts des développeurs à pieds joints avec des DrMartens ou même un truc dans lequel je parlais de manger du caca.Mais bref. J'ai adoré Flashback. C'est l'un de mes jeux cultes. Flashback 2 sonne donc comme une trahison. Une volonté évidente de piétiner mes souvenirs vidéoludiques les plus doux.