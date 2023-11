- Le jeu de cow-boys Guns and Spurs 2 est sorti

Publié le Lundi 27 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Haut les flingues

Guns and Spurs 2 est un jeu de cow-boys dans lequel vous allez incarner Jack Lane, un chasseur de primes qui traverse le Far West à la recherche des desperados. Le jeu est signé Soedesco et Frozen Lake Game Studio. Il vient tout juste de sortir sur Nintendo Switch.Tout au long de son périple, Jack va pouvoir améliorer ses talents de cavalier, de tireur et même s'exercer au lancer de lasso, bien pratique pour capturer un hors la loi qui s'enfuit.Le jeu propre un monde ouvert, dans lequel vous allez devoir vous frotter à quelques 25 criminels. Et inversement, vous pourrez incarner un hors-la-loi et affronter 8 chasseurs de primes dans des duels.