(TEST) Acer Predator Connect W6 Wi-fi 6E, un routeur performant

Publié le Lundi 27 novembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Plus vite, plus simple ?

Un routeur, ça peut être vraiment très très utile quand on a une connexion vacillante ou que d'innombrables équipements vous bouffent la bande passante. Juste le jour où vous deviez rendre un travail urgent et colossal niveau taille...Après, sinon, c'est joli. Avec ses 8 petites antennes, on peut éventuellement mettre des chamallows dessus. Ou des petits pains qu'on mangera plus tard.Mais sinon, hein, ça aide vachement à la connexion.