(TEST) Crymachina (PC, PS4, PS5, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 28 novembre 2023 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Poupées de métal

J'ai toujours avoué n'être pas sensible aux univers JRPG, ni aux univers développés par les créatifs asiatiques, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de films, voire de BD également. L'histoire d'un p'tit con et son piaf au long bec, par exemple, je m'en bats les steaks royalement. Même l'espèce de gamine Indienne de chez Wish qui se promène avec une gros caniche blanc, ça me laisse froid.Autant vous dire que je me suis lancé dans Crymachina sans aucune attente et même, j'avoue sans honte, avec une certaine réticence.Et bien même si le jeu est bourré de défauts et qu'il ne fera pas date dans l'Histoire du jeu vidéo, j'ai tout de même bien aimé le scénario de Crymachina. Parfaitement. Comme quoi, il ne faut jamais désespérer.