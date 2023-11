King Arthur: Knight's Tale: Legion IX se dévoile

Publié le Mardi 28 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Même pas vrai, hé !

King Arthur: Knight's Tale est un jeu signé NoecoreGames, sorti il y a un an et demi sur PC. Il arrivera le 22 février prochain sur PS5 et Xbox Series.Début 2024, sans plus de précision, une extension sortira sur PC. On ne sait pas si elle sera disponible sur consoles en même temps ni si elle sera incluse directement. Elle est baptisée Legion IX. Elle se base sur la légende de la Légion IX qui aurait disparu dans le nord de la Grande-Bretagne (en réalité, non).Pour rappel, le jeu est un Tactical RPG basé sur la légende arthurienne, avec de nombreux éléments Fantasy.