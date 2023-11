Gangs of Sherwood dévoile une nouvelle bande-annonce

Publié le Mardi 28 novembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Dernière flèche

Appeal Studio, les développeurs de Gangs of Sherwood, sortent leur jeu le 30 novembre, donc jeudi prochain. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée pour l'occasion.Elle mélange prises de vues réelles et gameplay. Sortie prévue sur PC, PS5 et Xbox Series.Pour rappel, Gangs of Sherwood est un jeu d'action-aventure coopératif qui s'inspire (très) librement de la légende de Robin des Bois. Vous pourrez y jouer à 4 et vous pourrez incarner l'un des personnages de la saga, à savoir Robin, Frère Tuck, Petit Jean et Marianne. Le but est de combattre le Shérif de Nottingham qui, à l'aide de la pierre philosophale, asservi le peuple.