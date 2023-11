Dune : Spice Wars est sorti sur Xbox

Publié le Mercredi 29 novembre 2023 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Un 4X à la manette

Dune : Spice Wars est désormais disponible sur Xbox, à savoir Xbox One et Xbox Series. Pour rappel, il s'agit d'un jeu de stratégie 4X développée par Shiro Games et publiée par Funcom, déjà disponible sur PC.Ici, le jeu a été adapté pour être jouable à la manette... Si, si.Notez que si vous achetez le jeu sur consoles, vous récupèrerez la vesion PC en même temps et que vous pourrez jouer à votre même partie sur les deux.Inspiré du roman fleuve de Frank Herbert, Dune Spice Wars vous entraîne sur Arrakis à la recherche de la précieuse épice... Vous aurez le choix entre six factions de l’univers de Dune, telles que les Atréides, les Harkonnen, ou les Fremen. Le jeu est jouable en solo ou en multi.