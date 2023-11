- Wish - Asha et la bonne étoile, un nouveau reportage et un extrait

Publié le Mercredi 29 novembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Vous irez le voir ?

Pour rappel, le prochain film Disney s'intitule Wish - Asha et la bonne étoile. Il sortira le 29 novembre au cinéma. Même réalisateur et même scénariste que la Reine des Neiges se retrouvent pour un nouveau long métrage avec, une nouvelle fois, son lot de chansons.Wish raconte l'histoire d'Asha qui vit dans le royaume de Rosas. Ce Royaume est dirigé par le Roi Magnifico, capable d'exaucer les rêves de son peuple. Sauf qu'en fait, c'est un vrai salopard. Et quand Asha s'en rend compte et qu'une étoile appelée Star tombe du ciel pour l'aider, le Roi Magnifico décide de supprimer Asha.Un reportage sur les sources d'inspiration de son histoire et de ses chansons a été diffusé, ainsi qu'un extrait.