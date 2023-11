- Batman: Arkham Trilogy sort vendredi sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 29 novembre 2023 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

De quoi se faire un bon petit week-end ?

Batman : Arkham Trilogy arrive sur Nintendo Switch vendredi prochain. Intéressant pour ceux qui n'ont jamais joué à cette trilogie culte - et plutôt bonne - et surtout, pour ceux qui n'ont pas de PC. Parce que les 3 jeux sont trouvables à moins de 5 € chacun sur certaines plateformes de téléchargement légal lorsqu'ils sont en soldes.Mais sinon, cette trilogie sur Nintendo Switch, vendue aux alentours de 60 €, reprend les jeux Batman : Arkham Asylum, Batman : Arkham City et Batman : Arkham Knight, ainsi que tous leurs DLC respectifs.On vous rappelle qu'ils sont sortis en 2009, 2011 et 2015. Ça commence à dater.En bonus, cette version Nintendo Switch offre un skin inspiré du dernier film The Batman, qui ne sera toutefois disponible que dans le jeu Batman Arkham Knight et pas dans les deux autres.