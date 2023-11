- Fireside, un jeu d'aventure lituanien

Publié le Mercredi 29 novembre 2023 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

On grille des chamallows ?

Jeu indépendant, Fireside est développé par Nordcurrent Labs, un studio basé à Vilnius, en Lituanie. Jeu d'aventure narratif, il est annoncé pour une sortie sur PC et Nintendo Switch en 2024, sans plus de précision.Jeu non-violent, Fireside vous fait parcourir des paysages enchantés, pour aller de feu de camp en feu de camp, à la rencontre de voyageurs. Commerce, cuisine et des choix de dialogues qui génèreront de "l'énergie d'âme" seront au menu du gampelay. Cette énergie vous permettra d'améliorer votre maison.Le jeu, aux graphismes particuliers, dessinés à la main, dévoile une bande-annonce.