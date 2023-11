(TEST) EA Sports WRC (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Mercredi 29 novembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un trop petit vroum

Si les courses de voiture, dans la réalité, m'emmerdent profondémment et que je tiens trop à la vie pour faire le con à fond dans des bolides surboostés, j'ai toujours eu un petit faible pour les jeux de voitures.Donc dès que je peux, je les teste et je ne laisse le soin à personne d'autre de le faire.Mais cette année, entre un Forza tellement décevant qu'il n'a pas été fourni de test à de nombreuses rédactions (dont nous) et un WRC en demi-teinte, les amateurs de belles bagnoles ne sont pas forcément à la fête.Heureusement, il reste la F1.