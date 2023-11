- Dragon’s Dogma 2 annoncé pour le 22 mars 2024

Publié le Mercredi 29 novembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

La grosse sortier du printemps ?

Cap^com a dévoilé de nouvelles informations sur son jeu Dragon's Dogma II. Le jeu est annoncé pour le 22 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.Le directeur Hideaki Itsuno, et le producteur Yoshiaki Hirabayashi ont tenu un showcase autour de leur jeu et dévoilé une nouvelle bande-annonce ainsi que des phases de gameplay. Une nouvelle classe de personnage a été annoncée, l'illusionniste, ainsi que de nouveaux ennemis.Les joueurs pourront créer leur personnage, détailler sa personnalité, ce qui influencera les choix lors des dialogues et pourront l'orienter vers une classe définie. Outre l'illusionniste, capable de tours de magie pour, par exemple, faire se battre les ennemis les uns contre les autres, les classes de Champion (corps à corps) et Sorcier (attaques magiques) ont été présentées.Au niveau des ennemis, vous pourrez, dans la vidéo, apercevoir le Talos, un golem sorti des eaux, les Dullahans, des spectres, et les Dracs, des adversaires draconiques cracheurs de feu et capables de voler.