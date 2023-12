Gothic II Complete Classic est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 30 novembre 2023 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça va trancher, chérie

Gothic II Complete Classic vient de sortir sur Nintendo Switch... THQ Nordic vient en effet de sortir son RPG Fantasy. Vous y trouverez plus de 100 missions à remplir et tenter d'y survivre.Pour rappel, le jeu vous met dans la peau d'un héros sans nom qui malgré lui a brisé la barrière magique qui retenait les prisonniers de la Vallée des Mines. Résultat, la région est plongée dans le chaos, la famine guette, les exactions sont légion... et les orcs ne seraient pas étrangers à tous ces problèmes... Va falloir faire le ménage.Gothic II Complete Classic est vendu 29,99 € et proposé avec le DLC Night of the Raven, la région supplémentaire de Jharkendar, de nouvelles armes, de nouvelles quêtes, de nouveaux ennemis, de nouveaux objets...