Forest Grove, le jeu d'enquÃªte, est sorti

Publié le Jeudi 30 novembre 2023 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Trouver une riche héritière, c'est le rêve de tout le monde, non ?

Forest Grove est sorti sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est développé par le studio indépendant Miga Games et est édité par Blowfish Studios. Il est proposé à moins de 20 €, que ce soit sur PC ou sur console.Il s'agit d'un jeu d’enquête en vue subjective. Vous allez incarner un enquêteur (ou enquêtrice) envoyé sur les traces de Zooey Kunstimatigaard, la jeune héritière d’une fortune estimée à un milliard de dollars, qui a disparu. Elle a été vue pour la dernière fois à Forest Grove, dans l'Oregon.Vous faites partie du Remote Forensic Bureau (RFB) et ç ce titre, vous allez bénéficier d'un nouvel outil hi-tech, le Nanodeck, pour étudier les indices et rassembler les preuves. L'outil permet de recréer virtuellement les scènes de crimes alors qu'elles ont déjà été nettoyées.