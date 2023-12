Pokémon Go : la saison 13 est lancée demain !

Publié le Jeudi 30 novembre 2023 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vous y jouez encore ?

Niantic lance la saison 13 de Pokémon Go le 1er décembre, demain, à partir de 10h et elle durera jusqu'au 1er mars 2024. Cette nouvelle saison mettra l'accent sur le jeu en équipe, nouvelle fonctionnalité introduite il y a peu.De nouveaux Pokémon de la région de Hisui feront aussi leur apparition.Moins drôle, une nouvelle mission payante qui inclut des bonus et des Études ponctuelles sera proposée.Ajoutez toujours des journées de communauté, de nouveaux stickers, des journées de raids et j'en passe. Une nouvelle vidéo a été diffusée, histoire de donner quelques détails.