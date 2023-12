(TEST) Jusant (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 30 novembre 2023 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Vertige de la mer

J'ai le vertige. Bon, je lutte contre et j'arrive désormais à monter sur une chaise sans m'évanouir ou à grimper des marches sans vomir. Mais j'ai le vertige. Autant vous dire que vous ne me verrez jamais faire de l'escalade. Ou alors, il faudra me faire boire une quantité déraisonnable d'alcool avant. Et pas certain que ce soit compatible avec l'escalade.Certaines expériences sont incompatibles avec le corps humain. Du moins son propre corps. Heureusement, le jeu vidéo vous permet quand même de les vivre, avec finalement moins de risque que dans la réalité. Et je ne dis pas ça pour les youtubeurs qui se vautrent comme des tomates trop mûres sur le bitume après avoir tenté d'escalader une tour gigantesque à mains nues.Ici, pas de tomate. Juste du plaisir et de la poésie.