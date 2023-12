- Raccoo Venture, un nouveau jeu de plateformes 3D

Publié le Vendredi 15 décembre 2023 à 11:40:00 par Cedric Gasperini

Tatous tatoués et pigeon à lunettes...

Raccoo Venture est un nouveau jeu de plateformes 3D qui vient de sortir sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Il est édité par QUByte Interactive.Le monde est en danger : les tatous tatoués (si, si, je vous jure) ont trouvé la relique qui maintient l'équilibre du monde entre les forces du mal et du bien. L'avenir de l'univers est entre les mains d'un raton-laveur espiègle, qui va tenter de la récupérer.Vous allez devoir diriger de raton-laveur, récupérer des pièces, résoudre des puzzles, trouver des passages secrets, trouvers des coffres au trésor. Et vous serez accompagné par votre ami le pigeon.Autant vous dire que ça promet, un scénario comme celui-ci.