- Skull and Bones est sorti et disponible gratuitement pour un essai

Publié le Lundi 19 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Est-ce que le grand cric vous croque ?

Le jeu de pirates signé Ubisoft, Skull & Bones, est enfin sorti. Après d'innombrables reports, ce qui ressemblait à une Arlésienne, si ce n'est un vaste gâchis, remet les pendules à l'heure et est donc enfin disponible.Vous pouvez retrouver Skull & Bones sur PC, PS5 et Xbox Series.Un essai gratuit est également disponible, permettant aux joueurs de plonger dans ce nouvel univers pour une partie de 8h, sans restriction. Après ces 8 heures, vous pourrez acheter le jeu et reprendre où vous en étiez.Nous sommes sur le test, il arrive rapidement.En tout cas, bien plus rapidement que le jeu.