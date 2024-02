(TEST) Banishers : Ghosts of New Eden (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Lundi 19 février 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

A la vie, à l'amour

Si je venais à mourir, moi aussi je reviendrais en fantôme. Si, si, parfaitement. Mais j'avoue, je ne serais pas du genre à aider les exorcistes ou autres Ghostbusters à nettoyer la réalité contre l'invasion spectrale.Je serais un putain de fantôme à la con.Je me sens plus proche, voyez-vous, du désormais célèbre Bouffe-tout de SOS Fantômes, à mettre le bazar partout et surtout, engluer les gens. Enfin, principalement les filles, hein...Reste que la gaudriole et la connerie, ce n'est pas vraiment l'ambiance de Banishers Ghosts of New Eden. Bien plus grave, bien plus sérieux, bien plus solennel. Mais franchement bon.