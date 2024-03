Publié le Lundi 4 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Tout terrain

Expeditions: A MudRunner Game sort demain sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch et ce nouvel opus à sortir dans la saga Mudrunner, est édité par Focus Entertainment et développé par Saber Interactive.Notez que si vous aviez précommandé le jeu, il est jouable depuis vendredi dernier.On vous rappelle que dans ce jeu, vous allez piloter tout un tas d'engins, de véhicules bourrés de gadgets, afin de traverser des contrées sauvages et difficilement atteignables, dans le but de remplir des missions périlleuses. Un jeu de conduite et de dextérité, en quelques sortes.Vous devrez aussi construire et équiper votre base, notamment en embauchant des spécialistes pour développer votre technologie et votre équipement.