- Final Fantasy VII: Advent Children ressort au cinéma

Publié le Lundi 4 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Pour accompagner la sortie du jeu Final Fantasy VII: Rebirth, Square Enix a décidé de ressortir le film Final Fantasy VII: Advent Children au cinéma. Ou plutôt de sortir tout court, puisque le film n'a jamais été montré dans les salles obscures et est sorti, à l'époque, tout droit en DVD (et UMD sur PSP).Sorti en 2005, réalisé par Tetsuya Nomura, Final Fantasy VII: Advent Children se déroule deux ans après les événéments de Final Fantasy VII. Alors que la paix est restaurée mais reste fragile, le monde doit faire face à une épidémie qui se répand rapidement. D'anciens ennemis font leur apparition et Cloud Strife, qui s'était retiré de la civilisation pour ne pas avoir à supporter le poids des honneurs, doit reprendre les armes.Cette nouvelle version sera diffusée les 16 et 17 mars uniquement, en VOSTFR, dans 100 cinémas à travers la France.Le film est enrichi de 26 minutes supplémentaires. Des scènes ont été retravaillées. Et sera diffusé, en bonu, une interview du réalisateur, Tetsuya Nomura, du réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth, Naoki Hamaguchi et du producteur des deux, Yoshinori Kitase, aussi réalisateur du jeu Final Fantasy VII original.Plus d'infos et la liste des cinémas participants, sur la la page dédiée