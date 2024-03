Of Life and Land, un jeu de stratégie écologique

Publié le Lundi 4 mars 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

L'ami des bêtes

Of Life and Land est un jeu de stratégie et de construction développé par le studio suisse Kerzoven et édité par Metaroot. Il débarque en accès anticipé sur Steam le 2 avril prochain.Vous allez incarner un bâtisseur, écoresponsable, dont le but est de construire de nouveaux villages dans la campagne. Il faudra construire, planter et élever des animaux pour qu'ils soient en harmonie avec la nature. Vous pourrez aussi décider de façonner cette nature et imposer certaines espèces au détriment d'autres.Vous devrez prendre en compte les besoins de votre population et au fil du développement de votre village, l'impact de l'activité humaine sur la nature sera de plus en plus importante. Il faudra faire attention à ne pas sacrifier certaines ressources, certaines espèces animales mais aussi gérer votre exploitation de l'eau.Un éditeur de carte sera intégré.