(TEST) Skull and Bones (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Vendredi 1 mars 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

2 TESTS rien que vous vous !

On peut être un pirate et être un gros boulet. Et en plus, Côme et Sylvain sont loin d'être des canons. Pourtant, ils ont tous deux quémandé une clef pour tester Skull & Bones. Parce que vous comprenez, la piraterie, ça les botte grave. En plus, à les entendre, ils se seraient arrangés pour n'en avoir qu'une paire, de bottes. L'un prend la botte droite, l'autre la gauche et le reste, c'est jambe de bois.Je me suis donc cassé le perroquet pour leur dégoter chacun un exemplaire du jeu, avec comme exigence, l'écriture d'un test à quatre mains.J'aurais dû expliquer ce qu'est un test à quatre mains. J'aurais vraiment dû me souvenir que Côme et Sylvain sont loin, très loin, mais alors très très loin d'être les gaillards les plus surélevés du navire.Résultat, je me suis retrouvé avec deux tests à corriger. Et chacun couinant comme un hauban pour que ce soit le sien qui soit publié.Pour les punir, j'ai choisi de publier les deux. Vous voilà donc avec deux tests, pas un mais deux, du jeu Skull & Bones. Choisissez votre testeur préféré et cliquez.