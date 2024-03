- Biomutant arrive sur Nintendo Switch le 14 mai

Publié le Vendredi 1 mars 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Comme un air de rocket

Biomutant est sorti en 2021 et, quatre ans après, il débarque sur Nintendo Switch. D'ailleurs, nous l'avions testé à l'époque et vous pouvez retrouver notre test ici Développé par Experiment 101 et édité par THQ Nordic, le jeu vous permet de contrôler des animaux anthropomorphes. Vous pourrez les améliorer grâce à des implants cybernétiques, dans le but d'augmenter leur puissance. Vous pourrez même remplacer certains de leurs membres pour qu'ils soient plus forts, plus résistants, plus mortels. ous allez pouvoir créer votre personnage selon six races et cinq classes. Vous pourrez choisir une base animale et en décider les mutations, les capacités, tant physiques que psychiques, les résistances face à certaines infections…Si vous avez craqué sur Rocket Racoon des Gardiens de la Galaxie, ce jeu est fait pour vous.