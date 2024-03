- Cavern of Dreams, un petit jeu old-school, dispo désormais sur Nintendo Switch

Publié le Vendredi 1 mars 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Lâche-moi les oeufs

Jeu familial sorti sur Steam à la fin de l'année dernière, plateforme sur laquelle il a eu un beau petit succès d'estime soit dit en passant, Cavern of Dreams vient de sortir sur Nintendo Switch.Il s'agit d'un jeu vidéo inspiré des cadors du genre plateformes, tels que Spyro, Crash ou encore Rayman. Un hommage rétro qui va raconter l'histoire de Fynn, un jeune dragon, à la recherche de sa fraterie non encore éclose et qui a été volée par un mystérieux méchant.Vous allez parcourir le monde à la recherche des 40 oeufs volés, chaque monde ayant ses propres décors, ses propres pièges, ses propres ennemis. Vous évoluerez à chaque monde et obtiendrez de nouveaux équipements, vous conférant de nouveaux pouvoirs.Le jeu est édité par Super Rare Games et développé par Bynine Studios.