PlayStation Plus : Les nouveaux jeux gratuits de mars

Publié le Jeudi 29 février 2024 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pas mal

EA Sports F1 23 (PS4, PS5)

Sifu (PS4, PS5)

Hello Neighbor 2 (PS4, PS5)

Destiny 2 : La Reine Sorcière (PS4, PS5)

2 tenues épiques

12 skins d’armes épiques

Foamstars

Rollerdrome

Steelrising

Comme d'habitude, un nouveau mois approche et Sony offre des jeux aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront votre biblliothèque dès le 5 mars :Pack S.O Sleek pour The Finals en exclusivité pour les abonnés PlayStation Plus :Dernière chance de télécharger les jeux du mois de janvier :