Brothers : A Tale of Two Sons Remake est sorti

Publié le Jeudi 29 février 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Un bon petit jeu

Brothers : A Tale of Two Sons est sorti en 2013. Développé par Starbreeze, et édité par 505 Games, le jeu vous faisait découvrir l'aventure poignante et poétique de deux frères dans un univers fantastique, partis pour sauver leur père mourant.Entre puzzles, énigmes et et aventures à la manière d'un jeu de plate-forme à la troisième personne, ce titre avait su séduire et remporter un bon petit succès.Plus de 10 ans après, voici son remake, rebaptisé simplement Brothers : A Tale of Two Sons Remake. Il est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.Le jeu a été retravaillé sous Unreal Engine 5 et ajoute un mode coop. Il est proposé à moins de 20 €.