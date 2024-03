Unicorn Overlord, un nouveau trailer

Publié le Jeudi 29 février 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Avec ou sans paillettes ?

On vous le rappelle, Unicorn Overlord n'est pas un jeu dans lequel vous allez coiffer et pimper une licorne avec des paillettes, mais un RPG tactique dans lequel vous allez être plongé au milieu d'elfes, d'humains et de bêtes monstrueuses, dans un monde Fantasy.Vous allez incarner Alain. Et Alain n'a pas seulement un prénom de vieux, il est surtout un jeune héritier bien décidé à reprendre son trône usurpé par l'Empire, sur le continent de Fevrith. Mais Alain ne peut pas faire ça tout seul. Alors Alain va chercher des amis.Plus de 60 personnages uniques pourront être recrutés dans votre armée. Une nouvelle vidéo présentant des astuces de gameplay et des détails sur les combats a été mise en ligne.Le jeu est développé par Vanillaware, le studio à qui l'on doit Odin Sphere et Aegis Rim, et est édité par Atlus. Le jeu est annoncé pour le 8 mars prochain sur PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.