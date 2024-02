- EA Sports F1 24 annoncé pour le 31 mai

Publié le Mercredi 28 février 2024 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Je peux essayer avec une twingo ?

Electronic Arts a annoncé la sortie de son nouvel opus de jeux de Formule Un, j'ai cité EA Sports F1 24, pour le 31 mai prochain. Il sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.Un programme de fidélité récompensera les joueurs possédant les versions 2021, 2022 ou 2023 du jeu, avec une remise de 15% sur l'Edition Champions en cas de précommande. Et en bonus, les joueurs recevront les livrées de McLaren et Alpine de 2023, automatiquement transférées dans ce nouvel opus 2024.L'Édition Champions, uniquement disponible en numérique, offre deux nouvelles icônes de Formule 1, 18 000 Pitcoins et un pack F1 World Bumper contenant des ressources pour les événements de jeu solo et multijoueurs. D'autre part, le jeu sera accessible trois jours en accès anticipé à partir du 28 mai. Toutes les précommandes seront accompagnées d'un Podium Pass VIP en bonus. Enfin, les joueurs qui précommanderont l'Édition Standard recevront 5 000 Pitcoins et un pack F1 World Starter.