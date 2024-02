Autopsy Simulator sort cette année

Publié le Mercredi 28 février 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

J'ADORE DÉCOUPER DES GENS !

Annoncé en 2022, initialement un petit projet prévu pour cette année-là, Autopsy Simulator a finalement grossi et revue son scope pour devenir un jeu plus complet... Développé par Woodland Games et édité par Team 17, il est finalement annoncé pour une sortie cette année, sans plus de précision.Il s'agit d'un mélange d'horreur et de simulation d'autopsies, dans lequel vous incarnez un médecin légiste adepte du scalpel. Se déroulant dans une ambiance 90s, le jeu vous entraîne dans une histoire glauque, celle d'un homme assailli par des hallucinations, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle quand on passe sa journée à tripatouiller des organes sanguinolents...Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée.