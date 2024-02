Women-Led Games : découvrez les studios dirigés par des femmes

Publié le Mercredi 28 février 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Des femmes ? Mon Dieu ! Quelle horreur !

La connerie n'est pas uniquement un fléau au quotidien dans notre vie de tous les jours, c'est aussi un véritable poison dans le jeu vidéo. On ne compte plus les témoignages de joueuses qui se font insulter en raison de leur sexe, lors des parties multijoueurs.Aujourd'hui, de très nombreuses femmes modifient leurs voix via des logiciels pour se faire passer pour des hommes ou se taisent, simplement, durant les parties, pour ne pas être sexuellement identifiées, dans le but d'éviter les insultes et remarques mysogines. Ne croyez pas que c'est un problème isolé. C'est tellement fréquent que... les éditeurs ne font plus rien - ou presque - pour lutter contre ce fléau.La journée de la femme, le 8 mars, est l'occasion de parler des femmes dans le jeu vidéo. Encore trop rares - mais si vous aviez connu le jeu vidéo dans les années 2000, vous verriez à quel point ça change dans le bon sens - elles sont pourtant à l'origine de quelques petites pépites et méritent donc d'être mises en lumière.C'est ce que fera l'évnément Women Led-Games, puisque cette rentransmission sur Twitch mettra l'accent sur des studios de jeux dirigés par des femmes, des développeuses et des créatrices de contenu.Les diffusions en direct quotidiennes sur Twitch et YouTube pendant l'événement entre 22h et 23h GMT présenteront des trailers de jeux, des annonces et des interviews.Il est grand temps de changer les mentalités.