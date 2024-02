(TEST) Jujutsu Kaisen : Cursed Clash (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch, PC)

Publié le Mardi 27 février 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un gros raté

Fan du manga Jujutsu Kaisen, notre ami Romain a fait des pieds et des mains pour avoir la primeur du test du jeu de combats qui en était inspiré.Après l'avoir fait mijoté un peu, mais uniquement par pur sadisme, nous avons accédé à sa requête.Il n'aura pas fallu deux heures pour qu'on l'entende tout fracasser dans la salle de test.Un excès de zèle pour recréer les mouvements et combos qu'il avait vu dans le jeu ? Je n'y ai pas cru une seconde, vu que Romain a la souplesse d'une barre à mine et l'énergie d'un koala bourré.Non, sa fureur n'était due qu'à sa déception...